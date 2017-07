Auf der A17 bei Breitenau ist in der Nacht gegen 3:10 Uhr ein Auto in Flammen aufgegangen. Die beiden Insassen konnten sich aus dem Fahrzeug retten. Trotz Einsatzes von 22 Feuerwehrleuten brannte das Auto komplett aus. Die Polizei geht derzeit von einem technischen Defekt im Motorraum aus. Bei dem Feuer wurde auch die Fahrbahn der A17 in Richtung Prag in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des Gesamtschadens steht noch nicht fest.



Nach Informationen eines Reporters waren zwei in Schweden lebende Rumänen in Richtung ihrer Heimat unterwegs. Sie sollen den Gebrauchtwagen erst kürzlich gekauft haben. Als sie das Feuer während der Fahrt bemerkten, blieb ihnen nur wenig Zeit. Sie konnten demnach den Wagen stoppen und nur sich und wichtige Dokumente retten, nicht jedoch ihr Reisegepäck. Die Autobahn war nach dem Feuer in Richtung Prag rund eine Stunde komplett gesperrt.