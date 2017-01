Die Verkehrseinschränkungen am letzten fertiggestellten Autobahnabschnitt zwischen Dresden und Prag ziehen sich weiter hin. Wie der Tschechische Rundfunk berichtet, steht bei Prackovice noch mindestens drei Monate lang auf zwei Kilometern Länge nur eine Spur pro Fahrtrichtung zur Verfügung.

120 Betonpfähle sollen den Boden unter der Brücke stabilisieren. Bildrechte: dpa

Grund ist ein Hangrutsch einen Tag vor der Freigabe der Strecke am 17. Dezember. Dabei hatte sich die Erde unter einer von zwei Talbrücken bewegt, weshalb Zweifel an der Standsicherheit des Bauwerks aufkamen. Deswegen werden derzeit 120 Beton-Sicherungspfähle in den Boden eingebracht. Erst nach Abschluss dieser Arbeiten wollen die Behörden dem Medienbericht zufolge entscheiden, ob die Brücke für den Verkehr freigegeben wird. Bis dahin müssen sich alle Fahrzeuge die zweite Brücke teilen.