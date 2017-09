An der Autobahn Dresden-Prag wird in Tschechien das letzte bestehende Nadelöhr geschlossen. Wie das tschechische Verkehrsministerium mitteilte, wird am Mittwoch ab 17 Uhr der Verkehr zwischen Bílinka und Řehlovice auf allen vier Fahrstreifen freigegeben. Der zwölf Kilometer lange Abschnitt durch das Böhmische Mittelgebirge sei nach Einschätzung von Geotechnik-Experten nun in voller Breite sicher befahrbar, teilte Verkehrsminister Dan Tok mit. Die A17 Dresden-Prag war im Dezember 2016 offiziell eröffnet worden.