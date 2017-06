Die D8, wie die Autobahn auf tschechischer Seite heißt, war erst im Dezember 2016 fertig. Für Verzögerungen sorgten vor allem Umweltproteste, da die Trasse durch ein Landschaftsschutzgebiet im Böhmischen Mittelgebirge führt. Außerdem verschüttete ein Erdrutsch nach heftigen Regenfällen 500 Meter der bereits fertiggestellten Fahrbahn. Rund eine halbe Million Tonnen Erdreich mussten abgetragen und der Hang stabilisiert werden. Tschechische Geologen zweifeln bis heute an der Sicherheit der Trasse an dieser Stelle.

Hier ist in dem betreffenden Gebiet ein alter Erdrutsch neben dem anderen eingezeichnet. Das ist schlicht eine Region, durch die man einen solchen Bau nicht führen sollte.

Politiker sprachen gern vom Frühstück in Prag, wenn sie für den Autobahnbau warben. Das ist inzwischen Realität. Mehr noch, die Stadt an der Moldau ist anderthalb Autostunden an Dresden herangerückt und der dortige internationale Flughafen profitiert von sächsischen Urlaubern und Geschäftsreisen.