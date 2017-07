Zum Saisonauftakt im Mai war die Aufregung groß: Badegäste klagten über Schlingpflanzen im Wasser. Ein Gast, der am Ufer einen Schwächeanfall erlitten hatte, musste lange auf Hilfe warten. Der Rettungsdienst hatte keinen Schlüssel für das Tor. Inzwischen geht die Stadt die größten Problemfelder an.

Dieser FKK-Freund lobt vor allem das saubere Wasser. Bildrechte: MDR/Andreas Schrock

Funktionierende Toiletten sind vorhanden. Umkleidekabinen gibt es nicht, die Badegäste ziehen sich problemlos am Strand um. Die FKK-Freunde am hinteren Ende des Bades sind ohnehin glücklich und zufrieden. Viele nutzen das Bad seit Jahrzehnten und genießen den weitläufigen Uferbereich. Die Badgaststätte öffnet nur an heißen Tagen. Die Gäste haben Verständnis. Sonst rechne es sich ja nicht, sagen einige.