Die Deutsche Bahn hat sich am Montag bei den Fahrgästen entschuldigt, die am Donnerstag während des Unwetters vier Stunden in einem Zug festsaßen. Wegen der vielen Störungen und Behinderungen im Bahn- und Straßenverkehr an diesem Tag konnte der Notfalldienst nicht schneller vor Ort sein und die Evakuierung veranlassen, erklärte die Bahn auf Anfrage von MDR SACHSEN. "Erschwerend kam der Ausfall des Handynetzes hinzu, um schnelle Hilfe zu rufen", heißt es in der Stellungnahme. Ein Sprecher erklärte, dass das Bahnpersonal im Zug versuchte habe, die Leitstelle mit dem Diensthandy über den Stillstand zu infomieren. Allerdings war das Vodafone-Netz zusammengebrochen.