Als erster Teil des Bauprojektes startete am Mittwoch der Bau neuer Gleise vom Wasaplatz über die Oskarstraße und Tiergartenstraße. Bis März 2018 soll die Straßenbahn von der Wasastraße/Franz-Liszt-Straße auf die neuen Gleise verlegt werden. Nach Angaben der Dresdner Verkerhsbetriebe AG (DVB) werden außerdem im Zuge dieser Bauarbeiten die Haltestellen Wasaplatz, Haltepunkt Strehlen und Querallee barrierefrei ausgebaut werden.

Bis 6. März ist die Oskarstraße noch einseitig in Richtung Tiergartenstraße für Autos und Busse zu befahren. Danach ist die Straße in beide Richtungen gesperrt. Eine Umleitung der Buslinien 61, 63, 75 und 85 in beide Richtungen erfolgt dann über die Wasastraße.