Auch ein bisschen Regen konnte die gute Laune von Sachsens Verkehrsminister Martin Dulig nicht trüben. "Die Ortsumfahrung Pirna ist für Wirtschaft und Tourismus in der Sächsischen Schweiz von großer Bedeutung", erklärte Dulig beim Spatenstich für die Südumfahrung der B172 am Donnerstag. Zu dem freudigen Ereignis hatte sich eigentlich auch Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt angekündigt. Der Termin wurde hauptsächlich für ihn angesetzt. Dann kam allerdings die kurzfristige Absage aus Berlin. "Aktuelle Ereignisse gingen vor", hieß es. Ein Stellvertreter übernahm für ihn den Spaten.

Den staugeplagten Autofahrern dürfte dieser Fakt relativ egal sein. Das Ergebnis zählt: Müssen sie bisher durch das Nadelöhr am Pirnaer Sonnenstein, um in die Sächsische Schweiz zu fahren, sollen sie künftig schneller über die B172 und die B172a mit der A17 verbunden werden.



Der Landrat für den Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Michael Geisler, nannte die Umfahrung für Pirna, neben der Anbindung an die Autobahn A17 und dem Bau der Elbbrücke, ein "Jahrhundert-Ereignis."