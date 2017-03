Bildrechte: Operatives Abwehrzentrum

Rund anderthalb Jahre nach dem Brand einer Containeranlage in Dippoldiswalde hat der Eigentümer eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro ausgesetzt. Zugleich hat das Operative Abwehrzentrum (OAZ) einen Zeugenaufruf gestartet. Gesucht werden zwei Personen, die sich zur Tatzeit in der Nähe des Brandortes aufgehalten haben sollen. Einer der Zeugen soll ein schwarzes Kapuzenshirt getragen haben, auf dem möglicherweise der Schriftzug "Dynamo Dresden" zu lesen war. Der andere war mit einem Cross- oder Off-Road-Motorrad unterwegs.



Das OAZ ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung. Die 68 Wohncontainer sollten dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge für die Unterbringung von Flüchtlingen verkauft werden. Sie wurden in der Nacht zum 31. Oktober 2015 von Unbekannten angezündet. Der betroffene Unternehmer hatte nach Informationen des MDR-Magazins "Exakt" bezüglich der Schadensregulierung Probleme mit der Versicherung, die "im Falle von Brandstiftung grundsätzlich das Ergebnis der polizeilichen Ermittlungen" abwarte. Es entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 200.000 Euro, der Unternehmer bekam zunächst nur 30.000 Euro erstattet.