Ein betrunkener Autofahrer ist am frühen Sonntagmorgen in Dresden in den Lockwitzbach gerast. Wie die Polizei mitteilte, wurden bei dem 47 Jahre alten Fahrer 1,84 Promille Alkohol gemessen. Der Schlangenlinien und zu schnell fahrende Kleinwagen war der Besatzung eines Rettungswagens aufgefallen. Sie folgte dem Auto. An einer Kreuzung kam der Wagen dann von Straße ab und rutschte in den Bach. Dabei fuhr er noch einen Stromverteilerkasten um. Der 47-Jährige wurde leicht verletzt. Mehrere umliegende Häuser hatten wegen des Unfalls keinen Strom. Die DREWAG begann noch am Morgen mit den Reparaturarbeiten. Der Polo musste mit einem Kran aus dem Lockwitzbach geborgen werden. Gegen den Fahrer wird jetzt wegen Verkehrsgefährdung ermittelt. Sein Führerschein wurde eingezogen.