Rund 400.000 Passagiere nutzten im vergangenen Jahr das Angebot der Schmalspurbahnen im Verkehrsverbund Oberelbe (VVO). Nach Angaben des Eisenbahnbetriebsleiter der Sächsischen Dampfeisenbahngesellschaft (SDG), Mirko Froß, wurde die Zahl zum dritten Mal in Folge erreicht. Mit der Lößnitzgrundbahn fuhren demnach rund 250.000 Reisende. Die Weißeritztalbahn begrüßte 145.000 Gäste.

Neue Veranstaltungen sollen Besucher locken

Mit über 100 Veranstaltungen sollen in diesem Jahr mehr Besucher angelockt werden. Wie Gabriele Clauss, Marketingleiterin im VVO, am Montag sagte, stehen auch in diesem Jahr die beiden großen Schmalspurbahnfestivals im Mittelpunkt. Zu den Angboten zählen außerdem Genießertouren im "Braumeister Dampfzug" durch das Weißeritztal sowie der "Weingenuss auf schmaler Spur" durch den Lößnitzgrund.

Ein besonderes Potenzial sehen die Verantwortlichen im wachsenden Fahrradtourismus. "Deshalb können Gäste ihre Zweiräder zum Auftakt in die Fahrradsaison kostenlos in der Lößnitzgrundbahn mitnehmen", sagte Clauss. Mit Themen- und Sonderzügen, etwa zu Karl May, während der Faschingszeit oder für Dixielandfans, wollen VVO und SDG die Interessen der Gäste ansprechen.

Investitionen in die Zukunft

Bildrechte: Olaf Wagner Im Frühjahr dieses Jahres soll der zweite Bauabschnitt der Weißeritztalbahn zwischen Dippoldiswalde und Kippsdorf eröffnet werden. Einen festen Termin gibt es nicht. Derzeit könnten die Bauarbeiten aufgrund der Witterung nicht fortgeführt werden, so Froß. "Sobald es schnee- und frostfrei ist, brauchen wir noch gut sechs Wochen, um die Strecke technisch in Betrieb nehmen zu können." Mit einer Eröffnung rechne er jedoch nicht vor dem 23. April. Mit dem VVO verhanle man derzeit über den neuen Fahrplan auf der erweiterten Strecke, so Froß.

Ebenfalls in diesem Jahr will die SDG ihren Lockschuppen in Freital zu einer Werkstatt erweitern. Baubeginn für dieses Vorhaben soll im Juni sein. Im November erfolge dann die planmäßige Sperrpause der Lößnitzgrundbahn, so Froß. Die Strecke wird dann gewartet. In beide Vorhaben investiert die SDG laut Froß rund 400.000 Euro.

Wegen der geplanten Gleisbauarbeiten macht die Lößnitzgrundbahn im November eine "Zwangspause". Bildrechte: Michael U. Kratzsch-Leichsenring/SDG