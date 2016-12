Nach den geplanten Stellenstreichungen wird Bombardier-Transportation-Chef Laurent Troger heute zu Gesprächen in Dresden erwartet. Das Treffen soll am Mittag unter anderen mit Ministerpräsident Stanislaw Tillich und Wirtschaftsminister Martin Dulig in der Staatskanzlei stattfinden. Das "Handelsblatt" hatte jüngst vom Abbau von 2.500 Jobs bei Bombardier in Deutschland berichtet. Die Stellen seien in den sächsischen Werken in Görlitz und Bautzen sowie im brandenburgischen Hennigsdorf in Gefahr.