Zu einer Bombendrohung ist am Montagvormittag die Polizei ins Gewerbegebiet nach Annaberg-Buchholz gerufen worden. Eine unbekannte Person hatte seine Drohung gegen ein Großmarktunternehmen ausgesprochen. Alle Mitarbeiter mussten das Gebäude verlassen. Der Verkaufsbetrieb wurde ingestellt. Die Mitarbeiter kamen bei kaltem Wetter in einem nahegelegenen Autohaus unter. Ein Spürhund wurde angefordert, der das Gebäude nach Sprengstoff und ähnlichem Material durchsuchen soll.

Bis zum Ende der Polizei-Maßnahmen dürfen weder Mitarbeiter noch Kunden in den Großmarkt. Welchen Hintergrund die Drohung hat, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei hat den Bereich derzeit abgesperrt.