Der Autozulieferer Bosch baut in Dresden für eine Milliarde Euro eine Chipfabrik. Das bestätigte Unternehmenschef Volkmar Denner in Berlin. Die Investition in die neue Chipfabrik mit bis zu 700 Mitarbeitern belaufe sich auf rund eine Milliarde Euro, teilte Bosch mit. Es handele sich um die größte Investition in der mehr als 130-jährigen Geschichte von Bosch.