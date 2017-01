Im Wilsdruffer Ortsteil Birkenhain ist in der Nacht zu Sonntag ein Einfamilienhaus in Brand geraten. Laut Polizei brach das Feuer im Dachgeschoss aus. Die Bewohner konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen, das Haus war jedoch nicht mehr zu retten und wurde von dem Flammen vollkommen zerstört. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt nach Schätzungen rund 300.000 Euro. Erste Ermittlungen ergaben, dass kurz vor dem Ausbruch des Feuers im Haus ein Dauerbrandofen angeheizt worden war.

Bildrechte: MDR/Roland Halkasch