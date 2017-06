Am frühen Dienstagnachmittag ist ein Lkw-Kran am Autobahndreieck Nossen in Flammen aufgegangen. Nach Informationen eines MDR SACHSEN Reporters geriet das Fahrzeug an der Überfahrt von der A4 zur A14 in Brand. Der Kran steht unterhalb einer Brücke. Der Fahrer konnte das Fahrzeug rechtzeitig verlassen. Das Autobahndreieck in Richtung Leipzig ist gesperrt.