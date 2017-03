Nach dem Brand eines Wohnhauses bei Königstein am Donnerstag wurde eine Leiche gefunden. Laut Polizei ist noch nicht klar, ob es sich dabei um den 65 Jahre alten Bewohner des Hauses in der Ortschaft Ebenheit am Fuße des Liliensteins handelt. Er wurde seit dem Feuer vermisst. Das Feuer war am Mittwochabend ausgebrochen. Rund 70 Feuerwehrleute von acht Wachen der Region brauchten mehrere Stunden, um die Flammen zu löschen. Auch ein Rettungswagen war angefordert worden. Nachbarn hatten das Feuer bemerkt und gegen 21:40 Uhr gemeldet.

Dieses Wohnhaus haben die Flammen komplett zerstört. Bildrechte: MDR/Marko Förster