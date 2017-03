In Dresden-Striesen ist in der Nacht zum Dienstag das Auto des Politikwissenschaftlers Werner Patzelt abgebrannt. Die Polizei sucht Zeugen. Das Operative Abwehrzentrum schließt einen politisch motivierten Hintergrund nicht aus und hat die Ermittlungen aufgenommen. Patzelt lehrt an der TU Dresden und forscht unter anderem zu Pegida.