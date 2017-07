Wie die evangelisch-lutherische Landeskirche mitteilte, wurden am Morgen Molotowcocktails auf das Gebäude geworfen. Einer von ihnen prallte an einer Glasscheibe des Hauptportals ab, beschädigte aber das Glas. Ein anderer zerschellte an der Seite des Gebäudes. Zu einem Brand kam es nicht. Anwohner riefen die Polizei. Diese ermittelt wegen versuchter Brandstiftung und bittet um Hinweise von Bürgern, die in der Nacht zum Donnerstag gegen 3 Uhr verdächtige Personen an der Martin-Luther-Kirche gesehen haben.