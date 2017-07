Einen Tag später ordnete das Amtsgericht Dresden an, den Mann in einem psychiatrischen Krankenhaus unterzubringen. Der Grund: Die Ermittler können nicht ausschließen, dass der Dresdner während der Tat schuldunfähig oder vermindert schuldfähig war. Bei einer Befragung hatte er den Anschlag eingeräumt. Sein Motiv liegt offenbar im persönlichen Bereich, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Nähere Angaben machte sie nicht.

Pfarrer Eckehard Möller zeigt die Stelle, wo ein Brandsatz zerschellte. Bildrechte: MDR/Tino Plunert

Am frühen Freitagmorgen waren mehrere Molotowcocktails gegen die evangelische Kirche in dem Dresdner Szeneviertel geworfen worden. Einer beschädigte eine Glasscheibe am Hauptportal, ein anderer zerschellte an der Seite des Gebäudes. Da glücklicherweise kein Feuer ausbrach, hielten sich die Schäden in Grenzen. Gegen den Tatverdächtigen wird wegen versuchter schwerer Brandstiftung und Sachbeschädigung ermittelt.