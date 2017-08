Die Dresdner Bildungs- und Begegnungsstätte von Brücke/Most schließt am 31. August ihre Türen. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt

"Wir müssen den größten Teil unserer Arbeit einstellen", hat Stiftungsgründer Helmut Kröser am Freitag verkündet. Das bedeutet noch in diesem Monat das Aus für die Bildungs- und Begegnungsstätte an der Reinhold-Becker-Straße in Blasewitz, das Aus für politische Bildungsangebote, für Reiseseminare, für die internationale Jugendarbeit, für eigenes Personal und für zahlreiche grenzüberschreitende Veranstaltungen. Auch die Tschechisch-Deutschen-Kulturtage, die im Oktober und November stattfinden, wird Brücke/Most nur noch dieses Jahr durchführen können. Was bleibt, sind die Stipendienprogramme für Studierende an der Dresdner Musikhochschule Carl-Maria von Weber, wie der 76-Jährige betont.

Einnahmen sind weggebrochen

Die Ursache für das Ende der deutsch-tschechischen Beziehungen über Brücke/Most liegt laut Peter Baumann, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Stiftung, schon in der Finanzkrise 2008. Seither hätten sich die Zinserträge aus dem Stiftungskapitel drastisch reduziert. Hatte man im Jahr 2004 noch 240.000 Euro zur Verfügung, so sind die dieses Jahr verfügbaren Gelder auf 95.000 Euro zusammengeschrumpft. Auch öffentliche und private Projektfördermittel seien weniger geworden, während Preissteigerungen mit der Zeit die Ausgaben erhöhten, wie Baumann beschreibt. Diese Schere von radikal wegbrechenden Einnahmen und weiter steigenden Ausgaben sei inzwischen auch nicht mehr durch Spenden zu kompensieren.

Der Politikwissenschaftler Helmut Köser hat die Brücke/Most-Stiftung vor 20 Jahren gegründet. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt Ein letztes Mal werden in diesem Herbst die Tschechisch-Deutschen Kulturtage unter der Regie von Brücke/Most stattfinden. Der Anteil der Stiftung lag hier bei etwa 35.000 Euro. Für 2018 will Kröser das Festival, das im Schnitt 10.000 Gäste anlockt, an einen anderen Träger übergeben. "Wir sind mit der Euroregion Elbe/Labe im Gespräch", berichtet der 76-Jährige. Das Kulturfestival zu verlieren, wäre ein Desaster, meint er.

Auch für das Büro Prag, Kontakt in der tschechischen Hauptstadt, von dem aus viele Reisen und Veranstaltungen organisiert wurden, sucht man gerade nach Lösungen. Das Gästehaus neben der Begegnungsstätte in Dresden soll vermietet werden. Die Villa - der Stiftungssitz - bleibt erhalten. "Es ist traurig und schmerzhaft zu sehen, wie hier ein großes Engagement zum Stoppen gekommen ist", sagt Stephan Nobbe, Vorstandsmitglied und ehemaliger Leiter des Goethe-Instituts von Prag. Insbesondere, weil Brücke/Most fast auf dem Tag sein 20-jähriges Bestehen feiert.

Brücken zu Tschechien, Polen und in die Slowakei

Der Politikwissenschaftler Helmut Köser hatte die Stiftung am 4. August 1997 ins Leben gerufen. Zu dieser Zeit seien die deutsch-tschechischen Beziehungen hochgradig belastet gewesen. Köser zählt auf: die Besetzung durch Deutschland in den 1930er-Jahren, die NS-Herrschaft in Böhmen, den Holocaust und die Vertreibung und Aussiedlung der Sudetendeutschen aus Tschechien nach dem Weltkrieg. "Mein Gedanke war, einen Weg zu finden, der diese historischen Belastungen überwindet. Eine Brücke, auf der man offen und unvoreingenommen aufeinander zugeht", sagt der 76-Jährige. So kam die private Stiftung zu ihrem Namen: Brücke bzw. Most auf Tschechisch. Neben Tschechien kamen bald die Slowakei und Polen als weitere Schwerpunkte der interkulturellen Begegnung dazu.

Arnim Busch will die Stiftung nicht aufgeben. Er hat die Dresdner Politiker um Hilfe gebeten. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt Die Dresdnerin Ines Bock steht am Freitag vor der Brücke/Most-Villa in Blasewitz und kann es gar nicht fassen: "Es wäre schade, wenn es nicht mehr weitergehen würde." Die 49-Jährige hat etliche Veranstaltungen im Tagungszentrum besucht und schätzte es sehr, dass die meisten kostenlos waren. Der Betriebswirt Arnim Busch, ebenfalls ein großer Fan der Brücke/Most-Stiftung, will die Institution nicht aufgeben. "Ich habe gestern davon erfahren und konnte die ganze Nacht nicht schlafen", sagt der 40-Jährige. Früh um 4 Uhr setzte er sich an den Computer und schrieb alle Dresdner Parteien an, um sie um Hilfe zu bitten. Busch ist davon überzeugt, dass sich genug Geld auftreiben lässt, damit es mit dem deutsch-tschechischen Kulturaustausch weitergehen kann.

Dieser Enthusiasmus steckt den Stifter nicht mehr an. "Das ist zwecklos. Wir haben ja alles versucht", sagt Helmut Kröser dazu mit einem tiefen Seufzer.