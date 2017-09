Bürgermeisterwahlen und Bürgerentscheide Weichen für Kommunalpolitik gestellt

In zehn Städten und Gemeinden in Sachsen fanden am Sonntag neben der Bundestagswahl auch Bürgermeisterwahlen statt.



In Weißwasser, Rietschen, Schönteichen und Langenweißbach bleibt alles beim alten. In Trebendorf, Frankenthal, Rammenau, Gersdorf und Theuma schenkten die Wähler Neulingen ihr Vertrauen. Nur in Ebersbach im Landkreis Meißen ist ein zweiter Wahlgang nötig.



Zudem konnten die Wähler in Schönteichen und Oßling in Bürgerentscheiden über die Eigenständigkeit ihrer Gemeinden abstimmen.



Die Langebrücker sprachen sich in einem Bürgerentscheid dafür aus, dass die Vorschriften zur Gestaltung von Häuserfassaden aufgehoben werden.