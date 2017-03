Früh halb fünf beginnt der Tag für Klaus Eidam. Dann knallen vor seinem Haus an der Meißner Straße am westlichen Stadtrand von Dresden die ersten LKW durch die Schleusendeckel. "Das ganze Haus wackelt, " sagt er und stöhnt. 1992, als die B6 neu ausgebaut wurde, währte seine Freude nur kurz. Der Verkehr nahm immer weiter zu und seitdem die neue Brücke in Niederwartha fertig ist, sagt Eidam, sei die Situation "unerträglich" geworden. Über 20.000 Fahrzeuge täglich rollten an den Häusern vorbei und davon seien viele Schwerlasttransporter, sagt er. Alte Leute kämen kaum über die Straße, die Häuser bekämen durch die Erschütterungen Risse, Fenster im Sommer aufzumachen, sei unmöglich. "Überall Lärm - das geht auf die Psyche."

Bürger fordern Umgehungsstraße

Deshalb haben Klaus Eidam und einige Nachbarn eine Bürgerinitiative gegründet, die sich für eine Umgehungsstraße einsetzt. Seit vielen Jahren wird ihnen schon versprochen, dass eine neue Straße gebaut werden soll. Der geplante Streckenverlauf geht am Staubecken Niederwartha entlang an den Bahnschienen vorbei bis zur Autobahnanbindung Dresden-Altstadt. Passiert sei jedoch noch nicht viel, erzählt Eidam.

Deshalb ist er auch gespannt, als er am Mittwochabend zur Bürgerversammlung geht. Hunderte Menschen drängen sich dicht an dicht im Spiegelsaal einer Gaststätte. Über einhundert Interessierte müssen sogar wegen Überfüllung draußen bleiben. Die Firma "Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH" (DEGES) hat die Anwohner eingeladen, will das erste Mal über den aktuellen Stand der Planungen sprechen und Fragen beantworten. Das sei "eine freiwillige Sache", sagt Projektleiter Werner Breinig. Man wolle die Bürger schon in die Planungsphase mit einbinden, nicht erst, wenn das Planfeststellungsverfahren beginnt. Damit hätte man gute Erfahrungen gemacht. Die Bürgerversammlung war mehr als gut besucht: Über 100 Interessierte kamen nicht mehr rein. Bildrechte: MDR/Bettina Wobst

Viele zeitaufwendige Gutachten nötig

Im Saal herrscht gespannte Aufmerksamkeit, als der Ingenieur ruhig zu erklären versucht, warum die Verlegung der B6 so lange dauert. 2010 hätte zwar der Streckenverlauf festgestanden, aber danach wären viele Gutachten nötig gewesen zum Thema Lärm, Naturschutz und Umweltbelastung. Die Bauwerke und Knotenpunkte hätten genauer geplant, die Breite der Straße festgelegt werden müssen. Alle Tiere an der Strecke wurden gezählt.

Jetzt endlich steht der Plan. Eine moderne 3-D-Animation auf einer Leinwand zeigt den Anwohnern, wie die Umgehungsstraße genau aussehen soll. Die DEGES will mit der Veranstaltung vor allem die Bürger informieren, die an der neuen Strecke wohnen werden. In Mobschatz soll ein neuer Tunnel entstehen und an den Seegärten sechs Meter hohe Lärmschutzwände. Das stößt dort nicht unbedingt auf Begeisterung.

Baufirma verspricht effektiven Lärmschutz

Immer wieder melden sich Bürger zu Wort. Die Menschen in den Seegärten, sagt Stadtrat Peter Bartels, wären durch die hohen Lärmschutzwände direkt vor der Wohnungstür deutlich im Nachteil auch weil sie durch die neugeplante Straße "abgeschnitten" würden. Ein zwei Kilometer großer Umweg zum Einkauf oder Arztbesuch sei nicht hinnehmbar.

Der DEGES-Bauleiter beruhigt und weist daraufhin, dass die Bewohner von Mobschatz durch die hohen Lärmwände nur profitieren könnten. Denn dadurch würde der Lärm deutlich geringer als er jetzt schon sei. Die Bahnstrecke brächte derzeit bis zu 70 Dezibel an Lärm, durch die neuen Wände der Straße würde auch der Bahnlärm deutlich geringer werden.

Direkte Anwohner gegen Umgehung

Eine aufgeregte Mutter erzählt, dass ihre Kinder in Mobschatz nach dem Neubau nicht mehr wie bisher über die Schienen zur Schule gehen könnten, sondern nur noch durch einen langen dunklen Tunnel. Viele Eltern machten sich Sorgen, wie das in Zukunft gehen soll. Gartenpächter in Mobschatz befürchten, dass ihre Idylle durch die neue B6 in Gefahr sei. Schnell wird klar, im Saal sitzen zwei Parteien. Die vielen Anwohner der B6, wie Klaus Eidam, die unter dem Verkehrslärm ächzen und auf einen schnellen Bau der Umgehungsstraße hoffen und die Anwohner der neugeplanten Trasse, die sich Sorgen machen eben wegen des Neubaus.

Bildrechte: MDR/Bettina Wobst Als Projektleiter Werner Breinig auf die Zukunft angesprochen wird, spricht er eindringlich. Alles hänge nun davon ab, wie schnell das Planfeststellungsverfahren fertig wird. 2019 soll es starten. Dann können sich die Bürger nochmals melden, Einsprüche erheben, klagen. Im besten Fall dauert ein solches Verfahren zirka zwei Jahre, sagt er. Bei Klagen könnte es sich aber in die Länge ziehen. Erst danach könnte man anfangen, zu bauen. Im besten Fall, sagt er, könnte die neue B6 2026 fertig sein. Aber eben nur - wenn alle mitspielen.