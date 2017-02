Bürgerforum zu Aleppo-Bussen

Zwei Kunstwerke und viele Diskussionen: Drei hochkant aufgestellte Busse auf dem Dresdner Neumarkt erinnern als Kunstwerk an ein Bild aus Aleppo, das 2015 um die Welt ging. Auf dem Theaterplatz nahmen 90 großformatige Matten mit Fotos von Gräbern ertrunkener Flüchtlinge. Beide Projekte wollen an Krieg und Vertreibung erinnern und für den Frieden werben. Das gefällt nicht allen Menschen in Dresden.

Zwei Kunstwerke, viel Wirbel und eine Diskussion

Die Dresdner Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch hat zum Bürgerforum eingeladen. Bildrechte: IMAGO Weil die Werke für viel Wirbel gesorgt hatten, lud die Stadt Dresden am Donnerstagabend kurzfristig zum Bürgerforum ins Verkehrsmuseum. Dies sei ein Angebot, miteinander ins Gespräch zu kommen. "Wir wollen Sie nicht umerziehen", sagte Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch. Es müsse in Dresden jedoch möglich sein, ohne persönliche Angriffe verschiedene Sichtweisen diskutieren zu können. "Reibung erzeugt Wärme. Ich hoffe, dass mit dieser Diskussion wieder Wärme in unsere Stadt kommt."

170 Gäste im Verkehrsmuseum

Anlässlich der Einweihung der Skulptur "Monument" halten Kritiker Transparente. Bildrechte: dpa Etwa 170 Dresdner sind der Einladung der Stadt ins Verkehrsmuseum gefolgt – darunter auch viele der Pöbler, welche die Eröffnung des "Monument" des deutsch-syrischen Künstlers Manaf Halbouni gestört hatten. Anders als dort mäßigten sie sich in der Wortwahl. Auch wenn sich ihrer Meinung nach das Kunstwerk offenbar klar definieren lässt: Es sei und bleibe "Schrottkunst", eine "scheinheilige Installation", eine "grauenhafte Gegenüberstellung", die zur Eskalation beitrage oder - höflicher ausgedrückt - ein "Pseudokunstwerk".

Fragen nach den Kosten

Die Kritiker, die fast täglich gegen das Kunstwerk demonstrieren, interessierte vor allem eines: Wer hat dieses Kunstwerk genehmigt? Was kostet es? Wer bezahlt es? Manfred Wiemer, Leiter für Kultur und Denkmalschutz erklärte dazu: "Die Stadt erteilte die Genehmigung und hat das Mahnmal mit 15.000 Euro gefördert." Mit Auf- und Abbau kostete das Kunstwerk 57.000 Euro, erklärte Christiane Mennicke-Schwarz, Leiterin des Kunsthauses Dresden. Auch die Stiftung Kunst und Musik für Dresden und die Stiftung Osterberg unterstützen dieses Projekt. Der Künstler Manaf Halbouni übrigens erhält für diese Arbeit kein Honorar - keinen einzigen Cent.

Direktorin der Staatlichen Kunstsammlungen: Exzellente Kunst

Der syrische Künstler Manaf Halbouni hat das "Monument" kreiert. Bildrechte: dpa "Ich lebe seit 50, 60 Jahren in Dresden, ich habe den 13. Februar 1945 miterlebt", äußerten Kritiker mehrmals. Wohl auch deshalb erzählte Marion Ackermann, Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, von ihrer eigenen Familie. Auch die Stadt ihrer Eltern, die Stadt Kleve am Niederrhein wurde ausgebombt, zu 90 Prozent.

Auf die Frage, ob das Kunstwerk von Manaf Halbouni Kunst sei, antwortete die Kunsthistorikerin sehr klar: Ja, das sei exzellente Kunst. "Sie reden immer von Dresden und Hochkultur. Die Busse erinnern uns daran, dass weltweit gerade Hochkultur zerstört wird." Allein das schon mache sie zu einem beeindruckenden Denkmal.

Ablehnung zeitgenössischer Kunst

Diese Aussage konnten die Kritiker nicht so recht verstehen. Sie empfahlen der Generaldirektorin der Kunstsammlungen sich im Albertinum - welches zu den Kunstsammlungen gehört - lieber das Triptychon von Otto Dix anzuschauen. Das sei Kunst, nicht die Buswracks vor der Frauenkirche. "Wir in Dresden haben Ahnung von Kunst. Wir hatten schließlich die Kunstausstellungen hier. Wir sind gebildet", erklärten die Kritiker.

Bildrechte: MDR/Wolfram Nagel Doch sie waren nicht die Einzigen, die sich zu Wort meldeten. Es gab auch andere – im Übrigen nicht nur junge Dresdner – die sich erfreuten, ob dieser zeitgenössischen Kunst im öffentlichen Raum. "Für mich ist die Frauenkirche ein Ort des Vergessens. Die hochkant aufgestellten Busse bedeuten Nachzudenken, was Krieg bedeutet", erklärten die Befürworter. Das fehle im wieder aufgebauten Dresden. "Endlich erinnern wir uns wirklich", erklärten Befürworter. Das Monument sei "ein Mahnmal von allerfeinster Qualität". "Ich bin ergriffen! Dass das geschundene Dresden an eine andere geschundene Stadt denkt, das lässt mich hoffen", hieß es.

Neben den Bussen wurde auch die Fotoausstellung "Lampedusa 361" thematisiert.

Man kann kein Herz haben, wenn man so hasserfüllt über diese Fotos redet. Der 13. Februar gehört nicht nur uns Dresdnern. Wir sollten nicht so viel zurückblicken, sondern mehr in die Zukunft schauen.

Kulturbürgermeisterin ist glücklich: Es hat niemand gebrüllt

Auffallend an diesem Abend war: Befürworter klatschen leise und lange. Gegner dagegen kommentieren ihnen genehme Äußerungen mit lautstarkem Beifall, der schnell wieder verebbte. So oder so aber reichten die zwei Stunden längst nicht aus, um alle Fragen zu beantworten. Fakt ist, sie redeten miteinander, die Befürworter und Gegner. Ob sie die Argumente des anderen allerdings wirklich hörten, ist zu bezweifeln. Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch war dennoch glücklich mit diesem Abend: "Es hat niemand gebrüllt. Das können wir doch schon ins Haben verbuchen." Alles Weitere brauche Zeit. Offenbar viel Zeit. Aber das müsse man aushalten. Etwa 170 Kritiker und Befürworter des umstrittenen Kunstwerkes vor der Frauenkirch kamen zum Bürgerforum. Bildrechte: MDR/ Adina Rieckmann