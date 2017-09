In Sachsen ist die Nachfrage nach Cannabis auf Rezept deutlich gestiegen. Wie die Krankenkasse AOK Plus auf Anfrage von MDR SACHSEN bestätigte, melden Ärzte seit dem Frühjahr einen erhöhten Bedarf ihrer Patienten. Nachdem der Bundestag im Januar das Gesetz verabschiedete, trat es im März in Kraft. Bundesweit, so die AOK, hat es seitdem mehr als 4.000 Anfragen gegeben. Die Hälfte davon hat die AOK nach eigenen Angaben bewilligt.



In Sachsen und Thüringen gingen seit März 405 Anträge ein - davon wurden 184 genehmigt. "Diese Zahlen gehen jetzt schon über die vom Gesetzgeber erwarteten Patientenzahlen hinaus", sagte ein AOK-Sprecher auf Anfrage. Allerdings schränkte er ein, dass die beantragten 400 Fälle in Sachsen und Thüringen im Verhältnis zur Zahl der Versicherten im Promille-Bereich liege.