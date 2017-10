Seit fast drei Jahren sorgt der Wiederaufbau der havarierten Chemie-Anlage P1 in Pirna-Neundorf für Streit. Die Stadt Pirna war mit den Plänen zum Wiederaufbau zunächst nicht einverstanden. Im Februar 2017 forderte sie vom Unternehmen Nachbesserungen am Konzept. Ein erheblicher Teil der etwa 500 Einwohner fürchtet dennoch weiter um die Sicherheit, denn die Anlage steht mitten im Ort.

Die Debatte über den Chemiestandort Pirna-Neundorf begann am 1. Dezember 2014. An diesem Tag explodierte in der Anlage P1 ein Kessel. Ein Chemiker starb. Der 37-Jährige war extra aus Böblingen (Baden-Württemberg) angefordert worden, um die Produktion zu überwachen. Nach Angaben der Rettungskräfte erlitten vier weitere Mitarbeiter zwischen 22 und 53 Jahren Knochenbrüche und Brandverletzungen.

Die Explosion vom 1.12.2014 zerfetzte das Dach der Anlage. Bildrechte: MDR/Wolfram Nagel

Die Ursache der tödlichen Explosion war laut Ermittlung menschliches Versagen. In dem Kessel sollte ein Flammschutzmittel hergestellt werden.



Schill & Seilacher zog Konsequenzen und kündigte die Einstellung der Produktion des Flammschutzmittels an. Das Mittel werde nie wieder in Pirna-Neundorf hergestellt, so das Unternehmen.