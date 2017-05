Was ist der Christopher-Street-Day? Der Christopher Street Day ist ein Gedenktag von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgendern, der jährlich in vielen deutschen Städten über den Sommer hinweg begangen wird. Er ist gegen Ausgrenzung und für Toleranz gedacht und in aller Regel als buntes Fest angelegt, das auch viele Heterosexuelle unterstützen. Der CSD erinnert an den ersten bekannten Aufstand von Homo- und Transsexuellen in der Christopher Street in New York City, der am 28. Juni 1969 stattfand und sich gegen diskriminierende Razzien durch die Polizei richteten.