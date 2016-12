Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich hat vor Heiligabend zu Solidarität, Respekt und Offenheit gegenüber anderen Menschen und anderen Kulturen aufgerufen. "Gerade jetzt geht es um ein friedliches Miteinander in unserem Land", sagte er am Freitag bei der Weihnachtlichen Vesper an der Dresdner Frauenkirche. "Lassen wir nicht zu, dass das Jahr 2016 Wunden in unserer Gesellschaft hinterlässt", appellierte er. Es gelte, zusammenzustehen für die friedliche Demokratie. "Aufgabe von uns allen ist es, uns immer und überall von Mitmenschlichkeit leiten zu lassen."