Vor der Begegnung beim Karlsruher SC (4:3) kommt es zu Ausschreitungen der Dynamo-Fans beim Betreten des Stadions, dabei wird auch Pyrotechnik gezündet. Zudem soll ein Großteil der rund 2.000 Anhänger in Camouflage-Shirts mit der Aufschrift "Football Army Dynamo Dresden" sowie der dazugehörigen Gesichtstarnung und Mütze den Eingangsbereich überrannt und die Imbissstände im Gästebereich geplündert haben. Dabei werden laut Polizei 21 Ordner und 15 Polizisten verletzt. Das DFB-Sportgericht ermittelt .

Beim Pokalspiel der ersten Runde gegen RB Leipzig (7:6 n.E.) wird von den Anhängern ein abgetrennter Bullenkopf in den Stadioninnenraum geworfen. Zudem werden Plakate mit verunglimpfenden Bemerkungen gezeigt. Aufgrund zahlreicher Vorstrafen der unter Bewährung stehenden Dresdner wird Dynamo zu einer Sperre des K-Blocks und einer Geldstrafe von 40.000 Euro verurteilt.

Nach dem Drittliga-Spiel zwischen Hansa Rostock und Dynamo Dresden (1:3) kommt es zu schweren Ausschreitungen in Rostock. Die Partie muss in der 57. Minute für zwölf Minuten unterbrochen werden, nachdem Dynamo-Anhänger im Gästeblock Pyrotechnik zünden. Das DFB-Sportgericht verurteilt Dynamo Dresden dazu, das Punktspiel gegen Rot-Weiß Erfurt am 7. Februar 2015 unter vollständigem Ausschluss der Öffentlichkeit auszutragen.