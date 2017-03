Am vierten Prozesstag erklärt die Nebenklage, der mutmaßliche Rädelsführer der "Gruppe Freital", Timo S., habe sich eine "tief verwurzelte nationalsozialistische Einstellung" angeeignet. Zuvor zeigte das Gericht Bilder aus der Freitaler Wohnung des 28 Jahre alten Busfahrers. Bei der Durchsuchung hatten Beamte am 3. November 2015 - dem Tag der Verhaftung von S. -auch Aufkleber und T-Shirts mit Neonazi-Symbolen und -Sprüchen gefunden.

Das Gericht befragt außerdem einen 54 Jahre alten Polizisten aus dem Operativen Abwehrzentrum der sächsischen Polizei. Er schildert die Durchsuchung der Wohnung von S. Dabei hatte die Polizei auch Handys, Computer und Kameras beschlagnahmt. Sprengstoff fand sie nicht. Der Zeuge erklärt, S. sei auch durch Aussagen einer Person in den Fokus der Ermittler geraten. Mehrere Verteidiger wollten mehr dazu wissen. Der Polizist gab an, keine Erkenntnisse zu haben und lehnte mit Verweis auf seine nur allgemeine Aussagegenehmigung auch weitere Detailfragen zur polizeilichen Arbeit ab.

Zu Beginn des zweiten Prozesstages lehnt das Gericht Befangenheitsanträge der Verteidigung ab. Der jüngste Angeklagte legt ein Geständnis ab und erhebt schwere Vorwürfe gegen die Mitbeschuldigten. Der 19-jährige Justin S. räumt ein, an Anschlägen auf eine Flüchtlingsunterkunft in Freital und ein alternatives Wohnprojekt in Dresden beteiligt gewesen zu sein. Auch beim Versuch, das Auto eines Linken-Stadtrates zu sprengen, habe er mitgemacht. Der Angeklagte erklärt zudem, dass sechs der sieben Mitangeklagten an verschiedenen Anschlägen beteiligt gewesen seien. Er bestätigt außerdem die Einschätzung der Bundesanwaltschaft, wonach es in der Gruppe zwei Rädelsführer gibt.