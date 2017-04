Beim Dampfloktreffen in Dresden werden auch in diesem Jahr wieder nichtdampfbetriebene Fahrzeuge wie dieser Schienenbus zu sehen sein. Bildrechte: MDR/Müller

Das Programm des dreitägigen Festivals bietet neben Technikvorführungen und einer Dauerausstellung einzelner Modelle auch halb- und ganztägige Sonderfahrten. Diese führen die Besucher nach Berlin, Děčín, Freiberg, Altenberg und Bad Schandau. Dabei können Besucher nicht nur im Waggon, sondern auch im Führerstand mitfahren.



Am Freitag und Sonnabend werden die Loks bei der Nachtfotoparade in ein ganz besonderes Licht gerückt. Einzelne Lokomotiven werden dabei auf der Drehscheibe des Bahnbetriebswerks für Fotografen speziell beleuchtet. Parallel zur Fotoparade am Sonnabend präsentiert die S-Bahn Dresden im Depot des Verkehrsmuseums das Konzert "Dampf & Dixie".