Die Seniorenresidenz Alexa in Dresden-Pieschen hat für eine Gruppe hochbetagter Demenzkranker einen Raum im Stil der 1960er-Jahre mit vielen Erinnerungsstücken aus dem DDR-Alltag eingerichtet. Die vertrauten Dinge aus früheren Zeiten sollen längst verschüttete Erinnerung wecken - Reminiszenz-Therapie nennen das die Fachleute. Die Dresdner Seniorenresidenz hat damit positive Erfahrungen gemacht. So seien bei vielen Betroffenen verloren gegangene Fähigkeiten wie selbstständiges Essen zurückgekehrt.

Vjera Holthoff-Detto, Chefärztin der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik am Alexianer Krankenhaus Hedwigshöhe in Berlin, bestätigte aus fachlicher Sicht die positiven Einflüsse solcher Konzepte. Erinnerungen seien nicht immer direkt im Gedächtniszentrum abgespeichert, sondern wie eine Art Säule an verschiedenen Stellen im Gehirn hinterlegt. "Um das ganze Bild zu reaktivieren, reicht es, den Schlüssel zu einer dieser Säulen zu finden. Sofern die Verbindungen zwischen ihnen noch funktionieren, leuchten auch die anderen Säulen auf." Ein Geruch beispielsweise kann so zum Auslöser werden, Erinnerung selbst in Bild oder Ton wiedererstehen zu lassen.