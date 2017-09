Dresden Protest gegen Abschiebung armenischer Familie

Nach der Abschiebung einer armenischen Familie in Dresden wächst die Kritik am Vorgehen der Behörden. Auch die evangelische Kirche äußerte ihr Unverständnis. In Dresden forderten Bürger, die Familie wieder zusammenzuführen. Während der Vater und zwei Söhne am Dienstag ausreisen mussten, blieb die Mutter in einem Dresdner Krankenhaus zurück. Von der zehnjährigen Tochter fehlt jede Spur.