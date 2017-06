Pierre Gehrmann von der Konzertagentur Mawi bittet die Besucher um Verständnis: "Die Sicherheitsvorkehrungen kann man mit denen in einem Flugzeug vergleichen." Er kündigte "stringente Kontrollen" an. Wasserflaschen und andere Getränke sind verboten. Ebenso größere Taschen, Rucksäcke und Helme. Lediglich Damenhandtaschen bis zur Größe DIN A4 sind zugelassen, allerdings erst nach gründlicher Kontrolle am Einlass.

So ging es vor drei Jahren: Besucher des Depeche Mode-Konzerts in der ausverkauften Dresdner Messehalle. Bildrechte: MDR JUMP/Hagen Wolf

Selbst Gürteltaschen sind tabu. "Das beißt sich ein wenig mit den Damenhandtaschen", gibt Gehrmann zu, "weil Gürteltaschen kleiner sind. Aber es ist einfach so". Die Agentur hat ihre Einlasskontrollen nach dem Anschlag von Manchester noch einmal überarbeitet. Verboten, so Gehrmann, sei alles, was irgendwie verdächtig sein könnte.



Erlaubt sind beim Konzert in Dresden dagegen Geldbörsen, Handys, Schlüsselbunde und bei Bedarf auch Regenponchos. Der ideale Konzertbesucher sollte also nicht mehr bei sich tragen als bei einer Gartenparty.