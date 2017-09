Mieterhöhungen lassen Mietspiegel steigen

Doch wie und warum wirken sich die Mieterhöhungen auf den gesamten Mietspiegel und damit auf den Dresdner Wohnungsmarkt aus? Akzeptieren Bürger Erhöhungen, steigen die Mieten im Gesamtdurchschnitt der Stadt. Dies wiederum führt dazu, dass auch das Niveau im Mietspiegel nach oben wandert. Da sich die Eigentümer – sowohl bei Neuvermietungen als auch bei langjährigen Mietern – stets am Mietspiegel orientieren, können sie auch immer höhere Beträge verlangen. Eine Spirale, wie sie derzeit in Deutschland, doch auch konkret in Leipzig und Dresden, in Gang gesetzt ist. Bildrechte: IMAGO

Maximale Mieterhöhungen von 20 Prozent

Laut Dresdner Mieterverein gibt es zwar eine sogenannte Kappungsgrenze, die die Erhöhung der Miete um maximal 20 Prozent innerhalb von drei Jahren zulässt. In Gebieten mit besonders gefährdeter Wohnraumversorgung liegt diese bei 15 Prozent. Allerdings gilt sie nicht bei Neuvermietungen. Wechseln Menschen also oft ihre Wohnungen, wie es in Dresden und Leipzig oft der Fall ist, werden die neuen Mieten jeweils an den Mietspiegel angepasst. Sie steigen damit oft höher als 20 Prozent.

Mietpreisbremse gilt nicht für Dresden und Leipzig

Nach der im Juni 2015 in Kraft getretenen Mietpreisbremse ist die Höhe der Miete bei neuen Verträgen auf zehn Prozent über den Mietspiegel-Vergleichsmieten begrenzt. Da aber die Anwendung der Mietpreisbremse sowohl in Dresden und Leipzig abgelehnt wurde, dürfen die Eigentümer ihre Mieten bei neuen Verträgen beliebig nach oben ziehen. Die Mieten steigen also gravierend bei Neuvermietungen, dazu kommen die Erhöhungen alter Verträge. "Prüfen Mieter ihre eingeforderten Mieterhöhung nicht, tragen sie Sorge dafür, dass der Mietspiegel weiter steigt", warnt Bartels.

Gründung der neuen Dresdner Woba besiegelt

Um die Lage zu entspannen, setzt die Stadt Dresden auf die neue kommunale Wohnungsbaugesellschaft. Die Gründung der "Wohnen in Dresden GmbH & Co KG" (WID) ist am Donnerstag beim Notar besiegelt worden. Damit ist die Gesellschaft voll geschäftsfähig. Das bestätigte die Stadt MDR SACHSEN. Die WID will Wohnungen für Menschen mit geringem Einkommen Sozialwohnungen neu bauen oder auf dem Immobilienmarkt erwerben. Der Bau der ersten 800 Sozialwohnungen soll bereits im Frühjahr beginnen.

Stadt: "Der Markt ist bereits verzerrt"

"Sozialwohnungen sind für die Bevölkerungsgruppen wichtig, die keine oder kaum eine Chance haben, am Markt eine Wohnung zu finden, die ihren finanziellen Möglichkeiten und ihrem Bedarf entspricht", erklärte Bernd Opitz, Leiter des Dresdner Wohnungsamtes. "Dazu gehören unter anderem kinderreiche Familien oder ältere Menschen mit einem geringen Einkommen sowie Mieter mit Gesundheitsproblemen und Schulden." Die Stadt wehrt sich gegen die - vor allem von Investoren - geäußerte Kritik, Sozialwohnungen würden den Markt verzerren. "Ein Markt, bei dem ein Teil der Nachfrage nicht mehr ausreichend versorgt werden kann, ist bereits ein verzerrter Markt." Derzeit liegen die durchschnittlichen Quadratmeterpreise im Mietspiegel Dresden zwischen 4,45 Euro in einfachen Wohnlagen wie beispielsweise Gorbitz-Nord und bis zu durchschnittlichen 8,50 in Blasewitz und Loschwitz.