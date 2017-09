Am Sonntag setzt die Deutsche Bahn AG letztmalig einen ihrer Diesel-ICE der Baureihe 605 (ICE-TD) im Planbetrieb mit Fahrgästen ein. Die vierteiligen Triebwagen mit 195 Sitzplätzen und Bistro-Abteil sollten usprünglich ab 2001 den Fernverkehr auf der Sachsen-Franken-Magistrale zwischen Dresden und Nürnberg einen Aufschwung bringen. Doch es kam anders: Eine Pannenserie mit Problemen der Software und Neigetechnik sowie der Absturz eines Zuges auf einer Hubanlage im Bahnwerk Hof sorgten für Negativschlagzeilen. Diese gipfelten am 2. Dezember 2002 in der Entgleisung des ICE 1799 "Franken-Kurier" nach einem Achsbruch bei Gutenfürst im Vogtland. Die Züge wurden erst abgestellt, dann reaktiviert und rollten zuletzt nur noch in Norddeutschland.

Fünf Züge sind schon verschrottet

Abgefahren: Am Sonntag ist letztmalig einen Diesel-ICE der Deutschen Bahn mit Fahrgästen unterwegs. Bildrechte: MDR/L. Müller Zwischen Hamburg und Kopenhagen waren die Triebwagen recht unauffällig unterwegs, wurden auf der Vogelfluglinie mit Fährschiffen übergesetzt. Die Dänische Staatsbahn beteiligte sich am Betrieb der ICE-TD. Zuletzt waren vier Züge einsatzbereit. Nun will die Deutsche Bahn ihre Triebwagen aber endgültig loswerden und hat sie zum Verkauf ausgeschrieben. Ein Bahnsprecherin sagte, es liefen Verkaufsgespräche, zu denen man sich aktuell aber nicht detailliert äußere. Auf der DB-Gebrauchtzug-Börse im Internet ist die Baureihe 605 aktuell aber nicht mehr verzeichnet.



Von den ursprünglich 20 Zügen, die unter Federführung von Siemens entwickelt und produziert wurden, sind fünf Triebwagen bereits verschrottet. Man habe die Züge fachmännisch zerlegen lassen, um Ersatzteile für die verbliebenen Diesel-ICE zu sichern, hieß es. Die anderen nicht mehr benötigten Triebwagen sind im ehemaligen Fährhafen Mukran hinterstellt und werden dort neben anderen Eisenbahnfahrzeugen vom Stillstandsmanagement des bundeseigenen Verkehrskonzerns betreut. "Die qualifizierte Abstellung der Züge ist bis Mitte 2018 geplant. Wenn ein Verkauf bis dahin nicht vollzogen ist, wird über das weitere Vorgehen entschieden", erklärte die Pressestelle der Bahn. Eine Modernisierung sei nicht mehr wirtschaftlich, hieß es.

Regionalzüge ersetzten ICE-Triebwagen

Umlackierte Regionaltriebwagen ersetzten auf der Sachsenmagistrale die Diesel-ICE. Bildrechte: dpa Die Sachsen-Franken-Magistrale ist inzwischen von Dresden bis Hof elektrifiziert, bis 2013 endete die Fahrleitung noch am Oberen Bahnhof in Reichenbach. Fernzüge fahren allerdings schon seit 2006 nicht mehr. Wer heute zwischen Dresden und Nürnberg reist, muss Regionalzüge nehmen und in Hof umsteigen. Im Einsatz waren die durchgehend verkehrenden Diesel-ICE auf der steigungs- und kurvenreichen Strecke von Frühjahr 2001 bis Sommer 2003. Danach hatte das Eisenbahn-Bundesamt vorübergehend deren Stilllegung veranlasst. Die Bahn lackierte Regionaltriebwagen um und ließ sie als Intercitys fahren, was die Kunden verärgerte. Später setzte die Bahn nochmals kurzzeitig Diesel-ICE zwischen München und Zürich ein, bevor sie für einige Jahre abgestellt wurden.



Unterschiedlichen Quellen zufolge hatte die Betreuung während der Abstellung an verschiedenen Standorten pro Monat 50.000 bis 80.000 Euro gekostet. Regelmäßig mussten die ICE-TD leer bewegt werden. Ein geplanter Verkauf ins Ausland misslang seinerzeit. Zur Fußball-WM 2006 wurden die Züge schließlich wieder für Sonderverkehre auf DB-Gleisen aktiviert. Ab Ende 2007 fanden sie ihr neues Refugium im Dänemark-Verkehr. Teilweise liefen diese Züge sogar bis beziehungsweise ab Berlin.

Letzte Fahrt am Sonntag

Dänische Triebwagen ersetzen die Diesel-ICE zwischen Hamburg und Kopenhagen. Bildrechte: MDR/L. Müller Die letzte Fahrt mit Baureihe 605 soll nun am Sonntag um 9:21 Uhr als ICE 1233 vom Hamburg Hauptbahnhof nach Kopenhagen Hauptbahnhof führen und am Abend als ICE 1230 gegen 22:23 Uhr in Hamburg wieder ankommen. Für die Hinfahrt meldet das Auskunftssystem der Bahn eine vollständig ausgebuchte 2. Klasse und "außergewöhnlich hohes Reisendenaufkommen", sodass eine Mitnahme nicht garantiert werden könne. Möglicherweise sind etliche Bahnfans bei der Abschiedsfahrt an Bord.



Ab Montag werden alle Züge zwischen Hamburg und Kopenhagen mit als Eurocity mit dänischen Triebzügen gefahren, die auch als Gumminasen bekannt sind.

Quelle: Deutsche Bahn/lam