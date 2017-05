Im Rathaus diskutierten u.a. Stadtplaner und Vertreter von Wohnungsgenossenschaften. Bildrechte: MDR/Karsten Wolf

Was sagen Wohnungsexperten zu den vorgeschlagenen Standards? Der Vorstand der Dresdner Wohnungsgenossenschaft Glückauf Süd, Dr. Olaf Brandenburg, verweist auf die angestrebten Wohnflächen. Die seien größer als in Dresden üblich. Zwei-Raum-Wohnungen in Dresden seien etwa 54 Quadratmeter groß. In der Richtlinie für Sozialwohnungen werden aber 60 Quadratmeter als Höchstgrenze angegeben. Bei Drei-Raum-Wohnungen stehen da 75 Quadratmeter. Derzeit üblich sind in Dresden etwa 62 Quadratmeter. Die angestrebten Standards können die Genossenschaften nicht bieten, sagt Olaf Brandenburg. Und sie können sie auch nicht schaffen. Er befürchtet eine Neiddiskussion.