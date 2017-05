In Dresden startet am Sonntag das 47. Internationale Dixieland Festival. Der Auftakt findet traditionell im Dresdner Zoo statt. Zwischen Koalas, Pinguinen und Co. heißt es wie immer: "Dixieland in Familie". Die Organisatoren rechnen dabei mit rund 5.000 Besuchern. Die jüngsten Gäste der Eröffnungsveranstaltung dürfen sich in diesem Jahr außerdem auf das Dixieland-ABC für Kinder freuen, das es sonst nur im Rundkino zu erleben gibt.

Jazzlegenden in Dresden

Bis zum 21. Mai sind in und um Dresden mehr als 30 Veranstaltungen geplant. Besucher sind nicht nur auf der langen Jazzmeile im Stadtzentrum, sondern im gesamten Stadtgebiet eingeladen mitzufeiern. Jazzkenner dürfen sich dabei besonders auf den Schweizer Schlagzeuger Charly Antolini freuen. Er spielte im Orchester von Benny Goodman, dem "King of Swing", und gilt als einer der besten Drummer der Welt. Mit seinem Programm liefert er eine Hommage an die gemeinsame Zeit mit der Jazzlegende.

Beim Dixieland Festival swingt die ganze Stadt. Auch in den Straßenbahnen wird gejazzt. Bildrechte: Internationales Dixieland Festival Dresden/Hendrik Meyer Ein besonderes Jubiläum feiert in diesem Jahr die IG Jazz, die vor 40 Jahren ihr erstes Konzert in Dresden organisierte. Aus der Interessengemeinschaft ging der Jazzclub Tonne hervor. Dort treffen sich die Mitstreiter und Musiker der Band "Swing Baby Swing" um den Freejazz-Drummer Günter "Baby" Sommer und die Blues- und Boogiepianistin Ulrike Hausmann für eine musikalische Reise durch die verschiedenen Unterarten des Jazz. Bebop, Cool, Swing, Oldtime Jazz und Fusion stehen dabei auf dem Programm.

Open-Air und im Saal