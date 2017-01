"Reisegenuss" stand auf der Frontseite des Busses, der am Abend des 18. Februar 2016 Flüchtlinge nach Clausnitz bringen sollte. Die Familien aus Syrien, dem Iran und Afghanistan wähnten sich auch fast am Ziel in dem zur Gemeinde Rechenberg-Bienenmühle im Osterzgebirge gehörenden Dorf. Doch im Ort empfingen sie eine Autoblockade und eine wütende Menge von etwa 100 Deutschen. Stundenlang harrten die Flüchtlinge verängstigt im Bus aus, ehe sie von Polizisten teils gewaltsam in die Unterkünfte gedrängt wurden. Videos der Aktion lösten bundesweit Empörung aus.