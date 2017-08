Ein 31 Jahre alter Mann aus Heidenau ist am Dienstag am Amtsgericht Dresden zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Er war unter anderem wegen Landfriedensbruchs, gefährlicher Körperverletzung sowie Volksverhetzung angeklagt.

Das Gericht folgte mit dem Urteil der Anklage, blieb allerdings unter der geforderten Strafe von drei Jahren und vier Monaten. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass Robert H. Polizisten grundlos mit seinen Fäusten attackiert und verletzt hat. Der Vorfall ereignete sich am Rande einer Demonstration gegen eine Asylunterkunft in Dresden-Laubegast. Einer der Beamten sagte im Prozess aus, der Angeklagte sei von vornherein auf Krawall ausgewesen. Robert H. sagte, er habe sich von den Polizisten bedroht gefühlt.