In keiner bundesdeutschen Stadt gibt es so viele schwerverletzte Radfahrer wie in der sächsischen Landeshauptstadt. Gleichzeitig ist der Radverkehr in Dresden in den vergangenen sechs Jahren um über die Hälfte gestiegen. Es ist höchste Zeit, den Verkehr an die Radfahrer anzupassen, warnen Experten seit Jahren. Nun ist etwas passiert, was viele kaum mehr für möglich gehalten haben. Der Dresdner Stadtrat hat nach zwölf Jahren ein Radverkehrskonzept verabschiedet. Trotz der Gegenstimmen von CDU und NPD gelang es einer Mehrheit von Grünen, SPD und Linken das Papier zu verabschieden.

Freie Fahrt haben Radfahrer in Dresden nur selten. Das erste Dresdner Radverkehrskonzept soll das ändern. Bildrechte: MDR/Robin Hartmann "Ein systematischer Ansatz der Radverkehrsförderung in der Landeshauptstadt ist überfällig", erklärte der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) Dresden. Ein Radverkehrskonzept sei eine grundlegende Voraussetzung, um Fördermittel zu beantragen. Insgesamt 30 Millionen Euro könnn laut ADFC in den nächsten zehn Jahren eingeworben werden. Für die Umsetzung des Konzepts stellt die Stadt sieben neue Mitarbeiter ein. Sie sollen über 500 konkrete Maßnahmen bis zum Jahr 2025 umsetzen. Für über 100 Maßnahmen hoher Priorität ist bereits eine finanzielle Deckung im städtischen Haushalt bis Ende 2018 eingeplant.

Albertstraße erhält Radstreifen

Erste Maßnahmen plant die Stadt bereits im laufenden Jahr. So sollen auf der Albertstraße Radfahrstreifen angelegt werden, dass sich der Radverkehr geschützt neben den Autos bewegen kann. Gleichzeitig soll die Antonstraße in Richtung Albertplatz einen Radstreifen erhalten. Schutzstreifen erhält auch das Terrassenufer zwischen Landtag und Augustusbrücke.

829 Kilometer Dresdner Radweg

Insgesamt sollen die Dresdner Radwege auf eine Streckenlänge von 829 Kilometer ausgebaut und die Verkehrssicherheit an vielen weiteren Stellen verbessert werden. Höchste Priorität haben Brückenquerungen und -anbindungen sowie Verkehrsknotenpunkte. Gleichzeitig sieht das Konzept mehr Plätze zum Fahrradparken und für Bike & Ride vor, in erster Linie in Form von Fahrradstationen an Bahnhöfen. Insgesamt 330 Kilometer Strecke sollen dezidiert als Radweg ausgewiesen werden, gegenwärtig finden sich an 122 Kilometer Strecke Markierungen.

Standard moderner Infrastruktur