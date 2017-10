Rauch und Flammen überraschten die Studierenden in der Nacht. Etwa gegen vier Uhr brach im Internationalen Gästehaus des Studentenwerkes am Sonnabendmorgen ein Brand aus. Insgesamt mussten 50 Bewohner ihre Wohnungen verlassen. Die Flammen schlugen aus der der Küche der 11. Etage des Siebzehngeschossers in der Hochschulstraße. Zum Löschen rückten die Berufsfeuerwehren aus der Altstadt und Löbtau sowie die Freiwilligen Feuerwehr Kaitz an. Den drei Löschzügen konnten den Brand zügig löschen.