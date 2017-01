Bei einer Razzia gegen Rauschgiftkriminalität am Dresdner Hauptbahnhof hat die Polizei mehrere Personen festgenommen. Wie die Beamten mitteilten, sind bei der Aktion am Mittwoch insgesamt 20 Personen kontrolliert worden. Zwölf Männer im Alter von 23 bis 46 Jahren - unter ihnen fünf Deutsche, jeweils zwei Tunesier, Marokkaner, Tunesier und ein Afghane - sowie eine 34 Jahre alte Tschechin müssen sich demnach wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Vier von ihnen seien am Mittwoch einem Ermittlungsrichter vorgeführt worden.