Crystal und Alkohol in Familien Wenn sie im Rausch sind, liegen ihre Babys daneben

Wenn Drogenabhängige im Rausch sind, liegen ihre Babys daneben – ohne Nahrung, angemessene Kleidung und saubere Windeln. Crystal- und Alkoholsucht sind in Dresden und den Regionen Pirna und Meißen längst kein Randphänomen mehr. Betroffen sind nicht nur die Süchtigen selbst, sondern auch ihre Kinder. So mussten 2016 die Jugendämter in Dresden, dem Landkreis Pirna-Sächsische Schweiz und dem Landkreis Meißen 128 Kinder wegen der Drogensucht ihrer Eltern in Notunterkünfte bringen. Experten berichten unter anderem von Babys und Kleinkindern, die völlig auf sich allein gestellt neben vom Crystal-Rausch erschöpften Müttern und Vätern mehrere Tage nicht oder sehr schlecht versorgt in der Wohnung verbrachten.