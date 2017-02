2013 3 x Aufstieg über Katastrophengebieten 2 x Aufstieg über Naturschutzgebiet 1 x Aufstieg über Menschenansammlung 2014 2 x Aufstieg über Menschenansammlung 2 x Anfertigung gewerblicher Filmaufnahmen ohne luftrechtliche Erlaubnis 1 x Verfolgen von Menschen mit Drohne 1 x Absturz Drohne 2015 4 x Anfertigung gewerblicher Filmaufnahmen ohne luftrechtliche Erlaubnis 1 x Aufstieg Drohne nach Sonnenuntergang 2016 1 x Drohnenaufstieg innerhalb eines 1,5 km-Umkreises um einen Hubschrauberlandeplatz ohne die Polizeibehörde zu informieren 1 x Drohnenaufstieg über gerade gelandetem Hubschrauber am Hubschrauberlandeplatz (gefährlicher Eingriff in den Luftverkehr) 1 x Aufstieg Drohne über temporär gesperrtes Stadtgebiet 1 x Aufstieg Drohne nach Sonnenuntergang 1 x Aufstieg Drohne über Menschenansammlung

Armin Benicke unterstützt die Ausbildung zum Drohnen-Piloten. Diese Ausbildung wird vom "Fliegerservice Augst der Starke" durchgeführt. Sie hat ihren Sitz neben dem Flughafen in Dresden-Klotsche. Zur Ausbildung gehörten zwei Tage Theorie in Dresden und zwei Tage Praxis in Großenhain.

Armin Benicke bildet gern die künftigen Drohnen-Piloten aus. Bildrechte: Armin Benicke

Benicke selbst braucht übrigens keinen Drohnenführerschein. Er ist ausgebildeter Pilot, steuert Kleinflugzeuge und fliegt mit seiner Frau auch mal an die Ostsee. Hauptberuflich ist er Versicherungsfachmann. So ist er vor einigen Jahren auch zum Kauf einer Drohne gekommen. Seitdem kann er Schäden problemlos aus der Luft dokumentieren. Und auch für gute Fotos von Volksfesten hat er eine Lösung: Beim Tag der Sachsen postiert er seine Drohne regelmäßig über einem Dachfirst. Von dort, am Rande der Festes, sind exzellente Bilder, die allen Regeln entsprechen, gar nicht mehr so schwer.