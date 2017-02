Dresden möchte sich als europäische Kulturhauptstadt 2025 bewerben und bekommt nun sportliche Unterstützung. Beim Heimspiel gegen Hannover 96 am Sonntag will Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden die Bewerbung der Landeshauptstadt unterstützen.

"Dynamo ist Dresden, Dresden ist Dynamo" - für Vereinspräsident Andreas Ritter mehr als nur ein Spruch. Bildrechte: IMAGO

Während der kommenden Partie im Dresdner Stadion sollen Klappkarten verteilt werden, auf die die Fans ihre Ideen für die Kulturhauptstadt-Bewerbung schreiben können. Zudem wollen die Verantwortlichen wissen, welche Stärken und Schwächen die Stadt in den Augen der Dynamo-Anhänger hat.



Wie Dynamo und die Kulturhauptstadt-Bewerbung zusammen passen, erklärt Vereinspräsident Andreas Ritter: "Bei uns im Stadion trifft sich die gesamte Stadt, genau das macht die einzigartige Kraft unseres Vereins aus." Er hofft, dass die Fans die Möglichkeit nutzen, sich am Bewerbungsprozess zu beteiligen. Denn es gehe um mehr als den Titel "Kulturhauptstadt", "es dreht sich vor allem um die Frage, wie wir in Dresden gemeinsam miteinander leben wollen", so Ritter.