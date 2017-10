Dutzende gleichgeschlechtliche Paare in Berlin, Hamburg und Hannover haben am 1. Oktober geheiratet. In Sachsen öffnen die Standesämter für die Ehe für alle erst Montag.

Dutzende gleichgeschlechtliche Paare in Berlin, Hamburg und Hannover haben am 1. Oktober geheiratet. In Sachsen öffnen die Standesämter für die Ehe für alle erst Montag.

Dutzende gleichgeschlechtliche Paare in Berlin, Hamburg und Hannover haben am 1. Oktober geheiratet. In Sachsen öffnen die Standesämter für die Ehe für alle erst Montag. Bildrechte: dpa

Sie wurde kontrovers dikutiert und am Ende mit Mehrheit im Bundestag beschlossen: die Ehe für alle. Ab morgen können sich gleichgeschlechtliche Paare auch in Chemnitz zur Hochzeit anmelden. In Dresden und Leipzig ist der Andrang bei den Anmeldungen bislang ausgeblieben.

Eine Anfrage von MDR Aktuell in den neun größten Städten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen hat ein übersichtliches Bild ergeben. Keines der Standesämter wollte von einem Ansturm sprechen. In Dresden haben sich 20 homosexuelle Paare zur Eheschließung angemeldet. 34 weitere wollen ihre Lebenspartnerschaft in eine Ehe umwandeln lassen.