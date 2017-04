Am 19. April 2016 durchsuchen mehr als 200 Beamte, darunter Einsatzkräfte der Spezialeinheit GSG-9, in Freital mehrere Wohnungen und Häuser mutmaßlicher Rechtsterroristen. Bei dem Einsatz werden fünf Verdächtige, vier Männer und eine Frau im Alter zwischen 18 und 39 Jahren, festgenommen. Ein Jahr später sitzen die Festgenommenen und drei weitere Angeklagte in Dresden vor Gericht. Der Vorwurf: Bildung einer terroristischen Vereinigung und versuchter Mord.