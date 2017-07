Eiscremefestival in Dresden Eis soweit das Auge reicht

In Dresden findet am Donnerstag zum ersten Mal ein Eiscremefestival statt. Nach Angaben der Veranstalter werden mehr als 40 Aussteller am Altmarkt ihre kalten Köstlichkeiten zur Verkostung anbieten. Dabei gibt es nicht nur das traditionelle Kugel- oder Softeis, sondern auch Stickstoff-Eis und Frozen Joghurt.