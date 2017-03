Stadtentwicklung Neue Pläne für Freitaler Stadtzentrum

In Freital haben die Bürger das Wort. Fünf Investorenentwürfe für das künftige Stadtzentrum liegen auf dem Tisch. Vom Betonriegel für den Handel bis zur Parklandschaft reicht die Palette an Ideen. Immerhin stehen 20.000 Quadratmeter grüne Wiese in Freital-Deuben zur Verfügung. Doch nicht alle Bürger sind mit den Entwürfen zufrieden.